Российский лидер Владимир Путин осмотрел стадион "Ростов Арена", на котором грядущим летом состоятся матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Глава страны облетел район на вертолете.

После этого президенту Российской Федерации доложили о степени готовности стадиона, а также прилегающих к нему объектов. Согласно последней информации, все ключевые работы в настоящий момент подходят к концу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с Владимиром Путиным также отметил, что впоследствии эту местность планируется превратить в спортивно-оздоровительный кластер для местных жителей, передает в четверг, 1 февраля, ТАСС.