Модернизация «Мечела» потребует сотни миллионов рублей

Сегодня, 1 февраля, на завод компании «Мечел» прибыла делегация, состоящая из ученых, экспертов, общественников и депутата Госдумы Владимира Бурматова. Они осмотрели производство и рассказали, как будет устроена работа по его модернизации.

Напомним, что глава Южного Урала Борис Дубровский в конце прошлого года заключил соглашение с компанией «Мечел» по вопросам переоборудования производства и улучшения его экологических показателей. По данным специалистов, на модернизацию завода потребуются сотни миллионов рублей.

Уже сейчас известно, что эксперты и общественники предложат компанию, утвержденную в порядке конкурса, которая проведет на производстве независимую оценку и определит основные направления его модернизации.

- По результату этого аудита каждый вложенный в экологию рубль должен быть использован максимально рационально и эффективно, - отметил Владимир Бурматов. - Мы увидели ситуацию без прикрас, она непростая, но благодаря инициативе главы региона и позиции руководства «Мечела» есть шанс изменить ее в лучшую сторону и добиться того, чтобы предприятия снизили нагрузку на экологию региона, а жители Челябинска почувствовали положительный эффект от реализации экологических проектов.

Владимир Бурматов уточнил,что очень рассчитывает на то, что другие челябинские предприятия последуют примеру «Мечела» в части реализации проектов, улучшающих экологию.

- Все больше крупных предприятий понимают, что «зеленая экономика» выгодна для них и приходят к выводу, что вложения в экологию в конечном итоге себя окупают, - подытожил парламентарий. - Нам очень важно, чтобы это понимание конвертировалось в конкретные вложения в экологию и реальные природоохранные инициативы.