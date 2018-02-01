Тысячи литров этилового спирта везли под видом кукурузы в Крым

Грузовик из Ставропольского края вез в Крым 40 тысяч литров незадекларированного спирта, сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

По информации ведомства, в Симферополе был остановлен грузовой автомобиль с прицепом. Согласно предоставленным документам, фура следовала из Ставропольского края и перевозила кукурузу, пишут "Аргументы недели - Крым".

Во время проверки за мешками с кукурузой в прицепе полицейские обнаружили емкости с жидкостью без маркировки, но с характерным запахом спирта. Всего было изъято 8 тысяч пятилитровых бутылей. Общий объем составил 40 тысяч литров.

Экспертиза установила, что в бутылях находился этиловый спирт, но на него не было товарных накладных и лицензии. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит наказание от штрафа в размере от трех миллионов рублей до лишения свободы на 5 лет.