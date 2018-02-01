Кадыров охарактеризовал мусульманок, которые не носят хиджаб

1 февраля - международный день хиджаба. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульманок с Международным днем хиджаба. По словам Кадырова, в его семье все женщины покрывают голову.

Но чеченский лидер знает "много женщин и без платков, которые являются эталоном скромности, совестливости и порядочности".

Рамзан Кадыров написал сегодня на своей странице в Telegram: "Сегодня Международный день хиджаба. Для мусульманок хиджаб - символ благочестия и добропорядочности. В моей семье все женщины носят хиджаб. Это был их выбор, никого насильно не принуждали. Ведь нельзя сегодня говорить о чести, скромности и порядочности, а завтра отвергать - это уже лицемерие. Поэтому выбор должен быть осознанным".

Как напомнил Рамзан Кадыров, "во всех религиях говорится о том, что женщина должна покрывать голову - и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме".

"Времена меняются, кто-то перестает соблюдать религиозные правила. В Чечне очень много женщин, которые свято чтут законы Корана. Но я знаю много женщин и без платков, которые являются эталоном скромности, совестливости и порядочности", - подчеркнул чеченский лидер.