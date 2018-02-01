Рассекречено видео с моющейся в душе крысой

Финские ученые-зоологи рассекретили видео, запечатлевшее якобы моющуюся под душем крысу. Пользователи умилялись, просматривая видео, как крыса стоит на задних лапах и, напоминая человека, намыливает подмышки, мордочку, ушки и бока.

Снятое в Перу видео оказалось вирусным. The Independent пишет, что ученые из Хельсинского университета заявили - на видео не крыса, и вообще животное не принимает душ. Изображенный на видео зверек — это пакарана. Этот вид грызунов обитает в тропических лесах от Колумбии до западной Боливии.

По сведениям зоологов, пакарана пытается избавиться от мыла. Ученые говорят, что этого грызуна легко поймать, поэтому его удалось снять на видео. Ученые отметили, что, скорее всего, зверек не испуган, ведет себя спокойно. Стойка на задних лапах является нормальным положением для пакарана.