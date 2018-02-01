Поэт Игорь Иртеньев считает смешным свой стих про глаз, попавший в унитаз

Поэт Игорь Иртеньев считает, что для многих людей его шуточное стихотворение про глаз, попавший в унитаз, будет смешным. Автор стиха, которое детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала неприличным, не собирается спорить с ней.

Иртеньев заявил, что не готов спорить с детским омбудсменом, но полагает, что нормального ребенка стихотворение должно рассмешить, - передала радиостанция «Говорит Москва». Поэт еще уточнил, что не писал это стихотворение именно для детей, но в его книжке про пирата дядю Петю оно опубликовано.

«Как на это реагировать? Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который является трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма. Я не писал это стихотворение как детское, но в моей книжке про пирата дядю Петю оно есть. Я считаю, что нормальный ребенок с неквадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться», — сказал поэт.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова собрала подборку «шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно». Стихотворение Игоря Иртеньева про глаз и унитаз детский омбудсмен советует прочесть только взрослым, детей с ним лучше не знакомить.