Как живет президент Туркмении и его семья

Похоже, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его многочисленные родственники совсем перестали видеть берега. Занимают самые высокие посты без особых заслуг и труда, без стеснения разъезжают на дорогих машинах и пируют в шикарных ресторанах в то время, когда народ живет в нищете.

Еще совсем недавно любая информация о семье Бердымухамедова тщательно скрывалась. Мало что было известно и о нем самом. До смерти бывшего президента Сапармурата Ниязова он был вице-премьером правительства и личным врачом главы государства. А после похорон – каким-то сказочным образом сел на его место.

Долгое время Бердымухамедов не позволял журналистам даже приближаться к родственникам. Но перед очередными выборами ради доверия электората показал практически всю семью. Свою роль также сыграли соцсети. Благодаря Интернету постепенно всплыли детали образа жизни семьи президента. Так, например, его сестра прибрала к рукам туркменский Красный Полумесяц и установила там свои дикие порядки. Ее также обвиняют в махинациях с разного рода тендерами.

Сын президента молниеносно защищает докторскую диссертацию, посещает дипломатические встречи высшего уровня, получил звание заслуженного тренера Туркменистана за вклад в подготовку спортсменов, за кратчайший срок дорос до звания подполковника, ни дня не проведя на службе. Как только успевает? Говорят, у него есть все шансы стать преемником отца.

В Сети немало негативных отзывов и о зяте главы Туркмении, который держит в своих руках весь бизнес в стране. Племянники Бердымухамедова подмяли под себя весь импорт алкогольной, табачной и промышленной продукции. Один из них абсолютно безнаказанно жестоко избил следователя, отказавшегося закрыть дело на его друга.