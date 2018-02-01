В центре внимания – трудоустройство людей с ограниченными возможностями

31 января Государственная инспекция труда в Кировской области провела публичное обсуждение правоприменительной практики по вопросам соблюдения трудового законодательства в 4 квартале 2017 года.

Руководитель Государственной инспекции труда Александр Бердинских начал разговор с изменений в законодательстве, которые вступили в силу в конце прошлого года.

- Сегодня нередко трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми. То есть люди трудятся, но при этом не имеют никаких социальных гарантий. Теперь Трудинспекция будет проводить проверки на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, сюжетов и публикаций в средствах массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового договора.

Также собравшиеся обсудили и вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Трудоустройство инвалидов в России в последние годы начало набирать обороты. Стоит отметить, что работа для людей с инвалидностью – не столько зарабатывание денег, сколько социализация и осознание того, что они нужны обществу.

К сожалению, сама процедура трудоустройства имеет много сложностей и особенностей. Поэтому число предпринимателей, готовых брать людей с ограниченными возможностями здоровья на работу, не слишком большое. Работодатель не просто должен открыть соответствующую вакансию, он должен организовать ему рабочее место, работа не должна быть тяжелой, а рабочий день должен составлять определенное количество часов.

- В законе прописаны квоты, то есть число рабочих мест, которые должны быть предоставлены людям с ограниченными возможностями здоровья, - пояснил Андрей Нечаев, начальник Управления государственной службы занятости населения Кировской области. - На сегодняшний день в службе занятости есть 534 такие вакансии.

В завершении встречи Александр Бердинских напомнил о проблеме, существующей в регионе не первый год, - задолженности по заработной плате. Трудинспекция и впредь намерена держать этот вопрос на постоянном контроле, а работодатели, не выплачивающие вовремя зарплату будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.