Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Глава российского государства Владимир Путин одобрил разработку новой сверхтяжелой ракеты-носителя на космодроме "Восточный". Эскизный проект новинки отечественного производства представят до конца следующего года.

Ракету планируют использовать для лунных и марсианских миссий, сообщает "Экономика сегодня".

С конца 2019 года "Роскосмос" должен будет сформировать подпрограмму, которую внесут в Федеральную космическую программу 2016–2025 годов. До 2028 года на космодроме "Восточный" создадут комплекс и наземную инфраструктуру, одновременно с этим разработают ракету-носитель сверхтяжелого класса.