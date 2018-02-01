Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

В Санкт-Петербурге вчера грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке. ДТП случилось на пересечении проспектов Дачный и Ветеранов в Кировском районе около полудня.

По предварительной версии полицейских, во время поворота направо на нерегулируемом пешеходном переходе грузовик «Валдай» под управлением водителя 1974 года рождения наехал на женщину и пятилетнего ребенка. От полученных травм скончалась девочка, родившаяся в 2013 году. Женщине потребовалась госпитализация в лечебное учреждение. Врачи оценивают травмы матери погибшего ребенка как «средние». Ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Петербуржцы рассказывают, что на этом дорожном участке постоянно ездят грузовики и общественный транспорт. «В общем, мрак и ужас», - сетуют жители города.