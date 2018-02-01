По мнению экспертов Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

Согласно Правилам использования воздушного пространства Российской федерации, БПЛА определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов». На данном этапе в России стартовали испытания беспилотного вертолёта.

Военный аналитик Дмитрий Дрозденко в эфире НСН заявил, что беспилотники позволяют снизить себестоимость полётов, и назвал основные области применения российских дронов.

«Область применения БПЛА может быть различной: как военной (разведка, ударные функции), так и гражданской (мониторинг экологического состояния местности, пожаров, дорожного движения). Главная специфика беспилотников в том, что с их помощью можно снижать серьёзные затраты для того же мониторинга, потому что себестоимость машины и её эксплуатации гораздо ниже, чем у обычного летательного аппарата, который управляется человеком-пилотом. Поэтому хорошо, что наша промышленность эту технику строит», - заверил эксперт. По словам Дмитрия Дрозденко, сейчас по созданию беспилотников Россия приближается к лидерам.

«Само по себе направление создания беспилотных летательных аппаратов – это будущее. Разработки во всём мире ведутся достаточно давно. По развитию этого направления мы сейчас догоняем лидеров: США, Израиль. В этой области мы идём параллельно с Китаем. У нас пока есть сложности с развитием тяжёлых БПЛА ударного типа. В области лёгких машин мы стоим на достаточно устойчивых средних позициях и успешно догоняем лидеров, а в некоторых сегментах даже перегоняем», - заключил Дрозденко. Сейчас российские беспилотники активно применяются для мониторинга ситуации в Сирии.