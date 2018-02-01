В СМИ появилась информация о создании представителями ВНИИ радиоаппаратуры компьютера, который будет неуязвим для хакеров. Сообщается, в настоящий момент работа над ПК практически завершена.

Отечественная "начинка" нового ПК полностью исключает риск любого теоретически возможного постороннего влияния на работу компьютера. По словам гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова, холдинг рассчитывает на интерес к новой разработке со стороны Минобороны и МЧС России, сообщает ТАСС. В дальнейшем под производство нового ПК может быть открыта отдельная производственная линия.