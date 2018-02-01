ФАС выявила и назвала виновных в завышении цен на авиабилеты

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал виновных в завышении цен на авиабилеты. Сотрудники ФАС провели проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов.

Артемьев отметил, что все авиакомпании, начиная от "Аэрофлота" и до других, ссылаются на машины. Якобы техника в автоматическом режиме устанавливает цены на билеты в зависимости от повышенного спроса.

Но сотрудники ФАС выявили, что повышение цен на авиабилеты во время проведения крупных мероприятий связано с намеренным вмешательством людей в алгоритм работы систем продажи билетов. Артемьев подчеркнул, что роботы не влияют на стоимость авиабилетов. "Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот", — цитирует главу ФАС "Интерфакс".

Игорь Артемьев разоблачил ценообразование авиабилетов, когда на слушаниях в Совете Федерации один из сенаторов посетовал на гостиницы и авиакомпании, которые будто бы завышают цены во время проведения крупных экономических форумов, в том числе ПМЭФ в Санкт-Петербурге или ВЭФ во Владивостоке, сообщает РБК.

По словам Артемьева, ФАС попытается вместе с авиакомпаниями изменить алгоритмы ценообразования, для того чтобы не допускать "несанкционированного ручного вмешательства", в результате которого повышаются цены на авиабилеты.