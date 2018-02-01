Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях из-за морозов

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях и принять срочные меры по обеспечению температурных режимов.

Это связано с наступившими морозами в ряде регионов. В помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию отопительных систем. Речь идёт об учреждениях образования, медобслуживания, а также о детских домах, интернатах и компаниях, которые обслуживают граждан преклонного возраста.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами:

- 21-23° С - в игровых младшей, средней, старшей групп дошкольных учреждений;

- 19-20° С - в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18-24° C - в учебных помещениях общеобразовательных организаций;

- 20-26° С - в палатах медицинских учреждений;

- не ниже 20° C - в помещениях для отдыха и игр детских домов;

- 20-22° С - в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Начиная со следующей недели в столичный регион придут крепкие февральские морозы. Столбик термометра по ночам будет опускаться до минус 20 градусов. Днем вряд ли воздух прогреется выше минус 10-15 градусов.