«Гринпис» считает, что московские власти скрывают данные о загрязнении воздуха

«Гринпис России» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с тем, что уже четыре месяца не может получить от Департамента природопользования Москвы полные данные о загрязнении воздуха.

Сайт «Мосэкомониторинга», на котором можно было свободно и оперативно получить подробную информацию о загрязнении атмосферы, с середины сентября закрыт на модернизацию. Несмотря на обещания замруководителя департамента природопользования Евгении Семутниковой и ее начальника Антона Кульбачевского, сайт не заработал ни в ноябре, ни в середине декабря 2017 года, отмечает «Гринпис». Подробную информацию о состоянии атмосферного воздуха любой гражданин может получить, направив запрос в «Мосэкомониторинг» или Департамент природопользования Москвы, было сказано на сайте.

Однако на запрос «Гринпис России» ведомство ответило, что «в условиях продолжающихся технологических работ по модернизации сайта отсутствует техническая возможность проверки корректности данных экологического мониторинга при их выгрузке на независимые бумажные и электронные носители». На сайте департамента информация обновляется три раза в сутки, а не раз в час, как на сайте «Мосэкомониторинга», она неподробна и не дает представления об уровне загрязнения воздуха.

Президентский Совет по правам человека провел 31 января встречу, посвященную загрязнению воздуха. На встрече СПЧ присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, а также представители Мосводоканала, Московского НПЗ и Роспотребнадзора. Заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Самсонов сказал, что проконтролирует этот вопрос, передает РБК.

В пресс-службе Депприроды отметили, что Greenpeace знал о планах правительства Москвы возобновить работу «Мосэкомониторинга» в ближайшее время. «Гринпис России» просто решил предпринять некий pr-ход, чтобы затем поставить себе в заслугу то, что произойдет и без их участия», - отметили в столичном департаменте, сообщает ТАСС.