В Волгограде загорелся самолет из Москвы

В аэропорту Волгограда в среду вечером загорелся самолет А320, прилетевший рейсом из Москвы. Пассажиров авиалайнера эвакуировали с помощью надувных трапов. К счастью, никто из них и членов экипажа не пострадал.

Пожар на борту воздушного судна начался из-за возгорания зарядного устройства бортовой сети после приземления, после посадки. "Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено", - уточнил источник ТАСС.

После эвакуации пассажиров с помощью надувных трапов экипаж авиалайнера самостоятельно потушил огонь.

Аэропорт Волгограда после инцидента на борту самолета работает в штатном режима.