Жители Омска обсуждают черный снег в городе

Жители Омска выкладывают в социальных сетях фотографии с черным снегом на улицах города. "Администрация г. Омска, очень просим обратить внимание на район Ст. Московки!!! Сажевый завод творит невероятное... Детские площадки все черные, детские сады черные. Ребятишкам гулять негде... Дышать невозможно... Окна в квартирах открывать нельзя...", - написано обращение в адрес городской администрации.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области дало ответ на сообщение жителей Омска. Как объяснили в ведомстве, "загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий". "Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы", - отметили в минприроды.

Предупреждение о наступлении 25 января 2018 года неблагоприятных метеорологических условий было направлено в адрес 34 предприятий.

По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха стационарными постами наблюдения, находящимися в зоне влияния омских предприятий, превышений предельно-допустимой концентрации по углероду (саже) и взвешенным частицам не зарегистрировано.

В целях контроля за проведением поднадзорными предприятиями мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в период неблагоприятных метеорологических условий, Министерством природных ресурсов и экологии проводятся проверочные мероприятия, в том числе ведутся административные расследования.