В Петербурге грузовик наехал на пешеходов на переходе, погиб ребенок

В Санкт-Петербурге в среду днем грузовик "Валдай" наехал на пешеходов на переходе. В результате ДТП погиб ребенок - пятилетняя девочка. Женщина получила травмы.

По предварительной версии, водитель грузовика - 43-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Валдай", при совершении правого поворота в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — женщину и девочку 2013 года рождения. Женщина и ребенок были госпитализированы. Малышка умерла в больнице.

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что авария произошла на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.