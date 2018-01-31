Ученые создали новый тип пломб для зубов с примененим наночастиц

Ученые-химики создали новый тип пломб, защищающих зубы от разрушения и микробов благодаря встроенным в них наночастицам антибиотиков. Бен Хаттон из университета Торонто рассказал, что канадским химикам удалось разработать комбинацию лекарств и кремниевых наночастиц, и такая пломба сможет защищать зуб гораздо дольше, чем имеющиеся сейчас пломбировочные материалы.

Ученые объяснили, что даже если стоматолог соблюдает всю технологию лечения зуба, но на границе пломбы со временем образуется микрозазор, и в нем начнут размножаться микроорганизмы. Еще и ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы.

Канадские химики разработали такую технологию, при которой молекулы антибиотика попадают в поры наночастиц непосредственно во время сборки, что позволило повысить долю антибиотика примерно в 50 раз и резко снизить скорость "побега" молекул с поверхности гранул, - сообщает РИА Новости.

Срок действия антибиотика с помощью наночастиц продлевался два года. По мнению ученых, такая пломба может быть вечной. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Российские ученые, кстати, создали похожие пломбы. Но наши химики применили наночастицы не из антибиотиков, а из металлов. Это делает их потенциально более долговечными.