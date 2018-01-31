При стрельбе в бизнес-центре «Святогор» ранен бывший банкир

В Москве в результате стрельбы около бизнес-центра «Святогор» на Павелецкой ранен 43-летний мужчина.

Ранен совладелец закрытого «Носта-банка» Александр Осетров, - сообщает «Коммерсантъ».

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас злоумышленника ищет полиция. По предварительной версии, злоумышленник с подельником подъехал к бизнес-центру «Святогор» на автомобиле. После совершения преступления «стрелок» бросил свою машину и сбежал. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением.

Сотрудница бизнес-центра рассказала, что около 15:00 двое мужчин среднего роста в черных куртках и с медицинскими масками на лице выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из центра.

По факту вооруженного нападения на бизнесмена СКР возбудил уголовное дело.