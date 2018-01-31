Петербург рискует остаться без крышек от люков

В течение прошлого года в Санкт-Петербурге пропали 640 крышек люков. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году, когда исчезли 387 единиц люкового оборудования, сообщает «Водоканал». В таком количестве люки не пропадали никогда.

Снятые крышки - это не только материальные потери для организации, но и потенциальная угроза здоровью и жизни человека, детей и животных, напомнили в предприятии.

Причина воровства крышек – «легкие деньги», считает заместитель начальника Службы по контролю оперативной информации Ситуационного центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» В.Г.Баринов. «Металлолом ценится высоко, а риск минимален: ведь кражи совершаются ночью, пока все спят».

Лидером по количеству краж по-прежнему остаётся Невский район города: на него приходится больше 40% преступлений – 259 случаев. На втором месте Колпинский район - там похитили 121 крышку. В Красносельском районе пропало 78 штук.

(По материалам regnum.ru rosbalt.ru kommercant.ru rbc.ru)