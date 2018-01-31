«ЭкоГородЭкспо Весна 2018» открывает новые горизонты

30-31 марта в Москве состоится 8-я международная выставка экопродукции ЭкоГородЭкспо Весна 2018. Приглашаем компании, занимающиеся производством и дистрибьюцией эко био органик продукции, принять участие в предстоящей выставке!

На сегодняшний день ЭкоГородЭкспо – единственное специализированное мероприятие в России, представляющее весь спектр товаров экоотрасли на одной площадке: продукты питания, косметику, средства для дома и продукцию для детей.

Данную выставку посещает аудитория, заинтересованная в получении информации об экопродукции «вживую» из первых уст.

На весенней выставке ЭкоГородЭкспо экспонентам традиционно представится возможность:

Наладить контакты с руководителями экомагазинов и дистрибьюторов экопродукции

Познакомиться с категорийными менеджерами и коммерческими директорами федеральных и региональных торговых сетей

Представить свою продукцию потребительской аудитории, заинтересованной в натуральной и органической продукции

Получить обратную связь по продукту и концепции развития от ведущих экспертов отрасли.

Предыдущую выставку, в которой приняли участие 83 компании, представившие более 250 брендов из 19 стран мира, посетили около 3 тысяч человек.

Организаторы ЭкоГородЭкспо не только формируют выставочную экспозицию, но и уделяют большое внимание программе мероприятий, которые проходят в рамках выставки.

Первый день выставки, 30 марта, ознаменуется большой бизнес-программой для специалистов. В ходе программы будут разработаны эффективные инструменты, позволяющие грамотно развивать экобизнес и решать проблемы каждого предприятия, будь то производство, торговля или дистрибьюция,

Программа второго дня выставки будет посвящена интересам конечного потребителя. Посетителей ждут лекции и мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни и знакомству с продукцией экспонентов.

Развитие отрасли, популяризация идей экопотребления, продвижение экологичных товаров и способствование расширению ассортимента экопродукции на полках магазинов, создание современной и комфортной площадки для встреч всех игроков рынка от производителя до конечного потребителя – основные задачи выставки. Эти основные направления делают ЭкоГородЭкспо выставкой № 1 в молодой, но уверенно развивающейся в России отрасли эко био органик продукции.

Полная информация о выставке на официальном сайте www.ecogorod-expo.ru .

Контакты организационного комитета:

Телефон: +7 495 778 36 01 E-mail: info@ecogorod-expo.ru