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Конкурс видеороликов «Гринландии» подходит к концу

31 января 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Конкурс видеороликов «Гринландии» подходит к концу

Второй всероссийский конкурс детских социальных видеороликов «Мир, который я люблю», проходит в рамках патриотического движения Фестиваля «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы Олег Валенчук. Заявки на участие принимаются до конца февраля. 


- Основная задача конкурса «Мир, который я люблю» - предложить ребятам порассуждать на тему нравственности и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим пониманием процессов, происходящих в стране и мире, в своём городе и семье, - отметил Олег Валенчук. – Как показал первый конкурс видеороликов, работы юных режиссёров созвучны с основными идеями фестиваля «Гринландия».
На первый конкурс поступило 297 работ со всей страны. В оргкомитете «Гринландии» даже не ожидали, что так много юных авторов захотят проявить свои таланты в роли режиссеров, операторов, монтажёров, сценаристов и ведущих. В своих работах дети поднимали важные, а иногда совсем не детские вопросы — о Родине и патриотизме, о взаимоотношениях детей и родителей.
В этом году оргкомитет отправил приглашения для участия в конкурсе 1150 адресатам – учебным заведениям, студиям подросткового ТВ и клубам юных кинолюбителей со всей России. На сегодняшний день уже поступило порядка 100 работ от ребят из 46 регионов.
Напомним, в этом году конкурс «Мир, который я люблю» пройдет по номинациям:
- ее величество Семья;
- служить Отчизне;
- к вершинам ГТО;
- без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много;
- люблю тебя, моя Россия.
Лучшие работы, представленные на конкурс, будут продемонстрированы членам оргкомитета фестиваля «Гринландия», среди которых известные на весь мир люди – Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк и другие. Ролики-победители также будут показаны в стенах Государственной Думы РФ.
— Результаты конкурса «Мир, который я люблю» в прошлом году еще раз показали, насколько наша молодежь талантлива, насколько молодое поколение любит свою малую и большую Родину и готово работать на ее благо, — подчеркнул депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — Я приглашаю школьников со всей России стать частью большой фестивальной семьи «Гринландии» и принять участие в новом конкурсе.
Подробности о конкурсе видеороликов «Мир, который я люблю» можно найти на официальном сайте фестиваля «Гринландия».
Напомним, прием работ заканчивается 28 февраля. Имена победителей будут объявлены 16 марта.

 

 

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