Конкурс видеороликов «Гринландии» подходит к концу

Второй всероссийский конкурс детских социальных видеороликов «Мир, который я люблю», проходит в рамках патриотического движения Фестиваля «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы Олег Валенчук. Заявки на участие принимаются до конца февраля.



- Основная задача конкурса «Мир, который я люблю» - предложить ребятам порассуждать на тему нравственности и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим пониманием процессов, происходящих в стране и мире, в своём городе и семье, - отметил Олег Валенчук. – Как показал первый конкурс видеороликов, работы юных режиссёров созвучны с основными идеями фестиваля «Гринландия».

На первый конкурс поступило 297 работ со всей страны. В оргкомитете «Гринландии» даже не ожидали, что так много юных авторов захотят проявить свои таланты в роли режиссеров, операторов, монтажёров, сценаристов и ведущих. В своих работах дети поднимали важные, а иногда совсем не детские вопросы — о Родине и патриотизме, о взаимоотношениях детей и родителей.

В этом году оргкомитет отправил приглашения для участия в конкурсе 1150 адресатам – учебным заведениям, студиям подросткового ТВ и клубам юных кинолюбителей со всей России. На сегодняшний день уже поступило порядка 100 работ от ребят из 46 регионов.

Напомним, в этом году конкурс «Мир, который я люблю» пройдет по номинациям:

- ее величество Семья;

- служить Отчизне;

- к вершинам ГТО;

- без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много;

- люблю тебя, моя Россия.

Лучшие работы, представленные на конкурс, будут продемонстрированы членам оргкомитета фестиваля «Гринландия», среди которых известные на весь мир люди – Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк и другие. Ролики-победители также будут показаны в стенах Государственной Думы РФ.

— Результаты конкурса «Мир, который я люблю» в прошлом году еще раз показали, насколько наша молодежь талантлива, насколько молодое поколение любит свою малую и большую Родину и готово работать на ее благо, — подчеркнул депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — Я приглашаю школьников со всей России стать частью большой фестивальной семьи «Гринландии» и принять участие в новом конкурсе.

Подробности о конкурсе видеороликов «Мир, который я люблю» можно найти на официальном сайте фестиваля «Гринландия».

Напомним, прием работ заканчивается 28 февраля. Имена победителей будут объявлены 16 марта.