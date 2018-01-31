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Выходной или рабочий 2 февраля: волгоградский бизнес ищет разумный компромисс

31 января 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Выходной или рабочий 2 февраля: волгоградский бизнес ищет разумный компромисс

Буквально неделю назад волгоградцы узнали, что получили ещё один выходной – 2 февраля. Однако вскоре выяснилось, что нерабочий день гарантирован только бюджетникам, в частных организациях решение должен принимать руководитель организации. Как решил поступить волгоградский бизнес, «Аргументы недели» спросили у директоров различных предприятий.

Есть отрасли, где работа не прекращается даже в выходные и праздничные дни, поэтому по понятным причинам сотрудники магазинов, ресторанов, транспортных и других организации будут на посту. Хотя есть руководители, нашедшие разумный компромисс.

 - Как и в остальные праздники, будь то федерального или локального уровня, мы работаем в дежурном порядке, отдыхать будут лишь некоторые сотрудники, не задействованные непосредственно в приемке-отправке-доставке, - рассказал директор ТК «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. - Я думаю, что этот день по загруженности дорог будет похож на субботу – достаточно свободным на магистралях, поэтому всех обслужим на должном уровне. Единственное, мы не планируем доставлять грузы в Центральный район в границах улиц Калинина до ул. 7я Гвардейская и пр. Ленина до рокадной дороги. Ведь центр будет перекрыт для праздничных мероприятий.

Владелец сети кафе «М Бургер» Алексей Дымов объявил, что неожиданному выходному они рады:

- У нас такая сфера деятельности, что работа не останавливается никогда, - рассказал Алексей. – Дополнительный нерабочий день должен обернуться увеличением потока посетителей. Мы готовимся накормить всех страждущих.

- Мы решили, что работаем в дежурном режиме, - пояснил генеральный директор группы компаний АС Андрей Сукачев. – Экстренные заказы поставки продуктов питания будут выполняться дежурной группой. Офис – на выходном. Знаю, что многие сотрудники выражали желание участвовать в городских праздничных мероприятиях.

Не против рабочего выходного заместитель директора «Домостроительной компании» Дмитрий Логачёв:

- Объявление о выходном стало для нас неожиданностью. У нас есть обязательства по срокам сдачи перед дольщиками, нарушать их нельзя. Мы сами будем на работе, но то, что для многих жителей города это свободный день, – очень хорошо. Ведь помимо гуляний, кто-то решит заниматься своими текущими делами, в том числе выбором квартиры, если такой вопрос стоит. С заинтересованностью с ними пообщаемся и поможем.

- Работать будем в обычном режиме, потому что уже были на этот день свои планы, - делится управляющая группы компаний «Азбука мебели» Наталья Дубова. – Желание наших клиентов продолжить ремонт или украсить свой дом не зависит от праздничных и выходных дней. Все наши салоны: «Кухни «Мария», «Дятьково», «Едим дома» работают в обычном графике. Но мы рады, что в Волгограде будет парад и другие торжественные мероприятия.

Распробовать настоящий дух праздника своим сотрудникам разрешил директор радио «ЮморFM в Волгограде» Вячеслав Буцкий:

- Мы обычно принимаем активное участие в общегородских мероприятиях. В этот раз их будет много, и мы решили, что каждый из сотрудников в частном порядке примет решение, куда пойти. Кто захочет посмотреть на боевую технику – пойдет на парад. Кто привык проводить уик-энд на катке – пойдет на каток.

Напомним, что 2 февраля будет отмечаться 75-летие Победы в Сталинградской битве: пройдет грандиозный парад, масштабное авиашоу, концерты, лазерное световое представление, салют и фейерверк, другие праздничные мероприятия.

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