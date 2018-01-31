Цены на авиабилеты в России завышают вручную − ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ планирует, совместно с авиакомпаниями, внести изменения в систему ценообразования на авиаперевозки. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, это позволит избежать необоснованного роста цен на билеты, сообщает портал "Москва 24".



Игорь Артемьев: "Будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, вместе с компаниями в пока мягком варианте, изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен".



Как пояснил глава ФАС, проведенные сотрудниками ведомства проверки показали, что, несмотря на все заверения авиакомпаний, цены на билеты устанавливаются не электронными системами в автоматическом режиме, а вручную. "Мы точно установили, что это не машина, а делается вручную. Это делают люди, ориентируюсь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то величины", − подчеркнул Артемьев. "Я думаю, что это ничем не обоснованно или обоснованно в небольшой степени", − добавил он.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала сенаторам оказать поддержку работе ФАС по регулированию тарифов на авиабилеты. "Не надо забывать о том, что цена на авиабилеты − это постоянный рост авиационного топлива необоснованный, который закладывается в цену билета, это и неконтролируемая растущая плата за оказанные услуги в аэропортах", − отметила Матвиенко. По ее мнению, чтобы сделать стоимость авиабилетов экономически обоснованной, необходимо "по полочкам разложить и разобраться" в вопросах ценообразования.

