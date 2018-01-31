"Аэрофлот" и "Россия" ввели фиксированные тарифы на полеты до Магадана

В Магадан и обратно пассажирам стало летать дешевле. Две авиакомпании - "Аэрофлот" и "Россия" ввели низкие, фиксированные, тарифы, передает ОТР.

Рейсы Москва-Магадан-Москва обойдутся от 22 до 25 тысяч рублей. Раньше стоимость билета только в одну сторону достигала 40 тысяч.

К лету власти региона планируют пригласить в Магадан и других авиаперевозчиков. Единственная проблема, о которой говорят жители - недостаточное количество рейсов. Но и её обещают решить.

Ирина Лапицкая, директор филиала компании "Аэрофлот" во Владивостоке: "Начиная с 22 мая авиакомпания "Россия" добавляет четвертый рейс в неделю, а с 4 июля по 27 сентября авиакомпания "Россия" будет выполнять пять рейсов в неделю".











Людмила Никулина, житель Магадана: "Раньше 23 было только до Москвы в одну сторону. Теперь 24 до Анапы. Конечно, разница есть, что говорить. Меня все устраивает, мне очень нравится".

Введённые низкие тарифы не отменяют и программу субсидированных перевозок. С апреля по ноябрь авиакомпании будут перевозить молодежь, пожилых и многодетных дальневосточников по льготной цене, 4-8 тысяч рублей в один конец. В Магадане надеются на то, что доступность авиабилетов привлечёт туристов. Рыбалка и экстремальная охота здесь круглогодичные, а летом проходит чемпионат по промывке золота.