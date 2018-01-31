Отфутболить кровопийцев

Развал плановой экономики привел, в том числе, и к тому, что за работой Волжской ГЭС стали пристально следить и простые обыватели Волгограда. Объемы сброса воды интересуют горожан, особенно в каждое половодье. В этом году в регулирование весеннего паводка вмешивается ещё одно событие – Чемпионат мира по футболу.

Возведение Волжско–Камского каскада ГЭС рассматривалось как большое благо. Советские строители коммунизма рассказывали народу, что проблемы, которые несёт большая вода, уйдут в прошлое вместе с сооружением конвейера водохранилищ. Искусственные водоемы должны были накапливать живительную влагу и отдавать ровно в то время и в тех количествах, которые необходимы для жизни населения и регламентированной работы промышленных предприятий. Сотни населённых пунктов должны были забыть о наводнениях, которые случались после многоснежных зим, и не остаться без воды в случае, когда природа на влагу поскупилась.

Сначала примерно всё так и было – каскад стал искусственным благом, за исключением того факта, что в колоссальных масштабах навредил природному рыбному циклу. Уже ближайшие потомки гидростроителей быстро забыли не только про чёрную икру и осетров, но и про менее благородную рыбу, кормившую не одно поколение жителей волжских берегов.

Зато разлив Волги был под контролем, ну, и главная цель строек – достаточно дешевая электроэнергия тоже была. Пока, как было сказано выше, не развалилась плановая экономика СССР.

Нынешняя хозяйка – «РусГидро», как и положено акционерному обществу, думает о выгоде и убытках. В её интересах работать только «на турбину». При сбросе воды свыше 13 тыс. кубов в секунду, прохождение идет уже мимо турбины, а значит, в убыток частнику. Его, конечно, контролирует федеральное агентство Росводресурсов, устанавливающее режим работы гидроузлов и сбросные расходы. Но. Каждую весну Волго-Ахтубинская пойма, для того, чтобы остаться живой и поддерживать экологический баланс, ждёт разлив. В это время должен проходить увеличенный сброс, обеспечивающий заход воды и так называемую рыбную полку. В 2015 году из-за маловодной зимы пойме большой воды не дали, она получила самый настоящий засухо-солнечный удар. Восстанавливается с большим трудом до сих пор.

Этот год преподнес новое рукотворное событие – Чемпионат мира по футболу. По этому случаю, наша областная администрация объявила закупку на разработку оптимального режима весеннего сброса Волжской ГЭС. Предполагается, что некая исследовательская группа за 4,3 миллиона рублей проанализирует данные за 17 лет о сроках вылета, численности и других характеристиках мошки и предложит схему работы гидроузлов, исключающих появление кровососущих насекомых с 15 мая по 15 июля. Чтобы обеспечить комфортное пребывание в Волгограде гостей ЧМ2018.

Причинно-следственная связь такова: будет достаточный разлив вовремя – мошка начнет воспроизведение и полетит, не будет – насекомых мы не увидим. Но не увидит вовремя воды и пойма.

Сегодня «РусГидро» говорит, что региональная власть – не тот регулятор, который устанавливает режим пропуска воды, утвердить график могут только Росводресурсы. Но слишком уж многих лоббистов интересы здесь сходятся. Если акулы бизнеса и власти заключат этот безводный пакт, в результате искусственных экспериментов снова может пострадать природа.