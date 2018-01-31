Погодные условия ограничили движение на трассе Р-228

31 января с 12.30 до 17.30 по Московскому времени на основании приказа Минтранса РФ от 12.08.2011 г. №211 ФКУ «Поволжуправтодор» вводит временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в связи с ухудшением погодных условий в Саратовской области.

Для транзитного транспорта закрыт участок с 325 по 362 км трассы в пределах Саратовского района.

В настоящее время дорожники принимают все меры, чтобы восстановить и обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Последствия непрерывного снегопада на федеральных дорогах в пределах Саратовской области устраняют более 50 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад, а также оповещение водителей большегрузного транспорта по рации.

Автовладельцам рекомендуется отложить дальние поездки до улучшения метеоусловий.

Дополнительное информирование автомобилистов осуществляется по средствам табло переменной информации.

При возникновении нештатной ситуации Вы можете круглосуточно сообщать диспетчеру ФКУ Упрдор Москва-Волгоград по телефону: 8(4752) 71-04-32.