В Домодедово пассажиры сидят в обледеневшем самолете уже 6 часов

В московском аэропорту Домодедово пассажиры уже 6 часов вынуждены оставаться в обледеневшем самолете. Самолет авиакомпании AZUR air не может вылететь из московского аэропорта Домодедово в Дубай из-за обледенения судна, которое было вызвано налипанием мокрого снега, сообщила пресс-секретаря компании-перевозчика Анастасия Матюшина.

«У них вылет должен был быть в 05:20, самолет пошел на взлет, но какие-то там приборы отказали и самолет вернули. Начали проводить проверку самолета, всех его систем, и это уже проходит в течение пяти часов, их не выпустили с самолета, они там уже устали даже сидеть», — рассказал РЕН ТВ мужчина, у которого на борту самолета находится жена.

«Было принято решение не выполнять взлёт и провести дополнительную проверку. Это все обосновано вопросами безопасности полетов», - заявила она порталу iz.ru. Она также подтвердила, что пассажиров не стали выпускать, чтобы это не привело к "еще большей задержке рейса".

«Они сейчас обрабатывают самолет, чтобы пустить снова на взлет, но опять-таки никто точно ничего не знает», — подытожил очевидец.