"Терминатор" поступит на вооружение российской армии

Первая партия боевых машин поддержки танков "Терминатор" поступит на вооружение в российскую армию уже в начале весны, а полностью контракт на поставку для Минобороны РФ будет выполнен в 2019 году. Это первый контракт с ВС РФ на "Терминаторы", ранее машины поставлялась исключительно на экспорт.

Сколько всего БМПТ окажется на вооружении российских войск, не сообщается. Сборка грозных машин сейчас идет в Нижнем Тагиле, они «стоят на конвейере", отметил собеседник РИА Новости.

Система управления огнем БМПТ "Терминатор" позволяет обнаруживать и распознавать даже небольшие цели на больших расстояниях как днем, так и ночью, а также в сложных метеорологических условиях. В комплекс входят две пусковые установки с противотанковыми ракетами «Атака-Т», две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета и пулемет.

Ранее БМПТ "Терминатор" была опробована в боевых условиях в Сирии.