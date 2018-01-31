Журналист Шевченко объяснил, что не бил Сванидзе, а дал ему пощечину

Общественный деятель и журналист Максим Шевченко рассказал, что драка с телеведущим и историком Николаем Сванидзе в эфире радио «Комсомольская правда» произошла по идейным соображениям, а точнее из-за различных взглядов на историю страны.

До мордообоя коллег довела дискуссия на тему "считать ли сталинизм болезнью". Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот же в ответ и обозвал оппонента "конченным демагогом" и обвинил в оскорблении памяти погибших советских воинов.

По словам Шевченко, Сванидзе начал угрожать ему первым. "Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне ответил: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде", — сообщил журналист телеканалу «360».

Ну а дальше события развивались по традиционному русскому сценарию - раз сказал, надо отвечать. "Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол. Не умеешь драться, не берись», — заметил Шевченко. Он добавил, что не бил Сванидзе, а дал ему пощечину.

Журналист глубоко сожалеет, что между ним и Сванидзе началась драка, потому что интеллектуальные споры не должны доходить до рукоприкладства. Но в России сейчас «страсти кипят», видимо, поэтому все такие нервные.