Москвичей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в среду

Жителей и гостей Москвы предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в среду, 31 января. Согласно последним данным синоптиков, сегодня ожидается облачность, умеренный снег, а местами метель.

В столице при этом не будет холодно – столбик термометра будет держаться на уровне -3...-1 градус днем и до -12 в ночное время, передает kp.ru. Ветер в городе будет западным и северо-западным, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

В Гидрометцентре России также отметили, что атмосферное давление в Москве понизится и составит днем в среду 742 миллиметров ртутного столба.