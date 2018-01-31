Почти 700 аварий за сутки произошли на дорогах Москвы
31 января 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
За сутки на дорогах Москвы зафиксировано почти 700 аварий. Как сообщают в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в большинстве из них люди серьезных травм не получили, но серьезно повредили свои автомобили.
Главная причина такого количества ДТП – ухудшение погодных условий в столичном регионе. Сильный снегопад, метель и гололедица спровоцировали рекордное количество столкновений на дорогах Москвы.
МЧС предупреждает, что в условиях экстремальных метеоусловий, водителям надо быть особенно бдительными за рулем автотранспорта – соблюдать необходимую дистанцию, не перестраиваться и не идти на обгон без необходимости, совершать маневры плавно.