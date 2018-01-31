Олег Тактаров известный российский боец и актер заявил, что говорить о «чистых» спортсменах смешно, потому что допинг в спорте «был, есть и будет» Так же он назвал бывшего министра спорта Виталия Мутко «продажным преступником» и рассказал, почему олимпийская сборная страны неудачно выступила на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Виновником «провала» олимпийцев Олег Тактаров назвал российских чиновников. Во-первых, всех привезли в Канаду за два дня до начала соревнований, хотя необходимо минимум семь дней адаптации. Но деньги сэкономили, в результате спортсмены летели вместе с чиновниками. «Полные самолеты с чиновниками и их женами, любовницами. С эшелонами мразей. Атлеты просто вешались от них пьяных», — рассказал он в интервью Sports.ru.

«Все в один голос говорили, что это такое свинство: «Нам выступать через два дня. Мы летим на самолете. Только засыпаешь — подходит пьяный чиновник, у которого любовница сидит с сигаретой в зубах: «Ну че, пацаны, выиграем Олимпиаду?» — рассказывали Тактарову сами спортсмены.

Кроме того, Тактаров заявил, что допинг используется поголовно всеми спортсменами, вот только в России препараты крайне низкого качества. «Химия в России просто в заднице. Это как мельдоний вонючий, который ни на что не влияет. На самом деле за границей фармакология так далеко шагнула, что нам уже не догнать. Ее не могут обнаружить и юридически правильно оформляют», — сообщил он журналистам.