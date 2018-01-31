Стоимость ОСАГО упала впервые за 13 лет

Впервые с 2004 года снизилась средняя стоимость полисов ОСАГО. Согласно последней информации, сумма выплат по страховым случаям за это время увеличилась в среднем на 9 процентов.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что в 2014 году цена полиса подскочила на 12 процентов, а в 2015 году – и вовсе на 57 процентов, что было связано с общим повышением тарифов, передает URA.RU.

В 2016 году стоимость полисов ОСАГО увеличилась на 9 процентов, а уже в 2017 году она снизилась на 4 процента. Глава РСА Игорь Юргенс подчеркивает, что подобные показатели свидетельствуют о дисбалансе в данной системе, передает сегодня телеканал 360.