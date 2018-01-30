Очередной закон Яровой ударит по кошелькам покупателей

Новые законопроект, подготовленный инициативной группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, ударит прежде всего по карманам покупателей. К такому выводу пришли в Министерстве экономического развития.

В соответствии с инициативой, торговым сетям запретят сдавать обратно производителю нереализованные хлебо-булочные изделия. Авторы документа надеются, что это существенно снизит убыточность пекарен и хлебозаводов. Только в прошлом году потери от возврата непроданного хлеба составили порядка 60 млрд рублей.

Однако, как пишет «МК», законопроект либо не изменит ничего на рынке, либо, что наиболее вероятно, ситуация ухудшится: ассортимент сократится, а цены напротив, вырастут, считают в МЭР.

Но опасения МЭР не разделяют в Минсельхозе РФ и в Торгово-промышленной палате. Они считают, что торговым сетям проще будет распродавать продукцию, чтобы не оказаться в убытке. А значит они будут вынуждены опускать розничные цены на доступный для покупателей уровень.