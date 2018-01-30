Убийственное лечение - мать держала дочь-наркоманку на цепи

Ужасная история, произошедшая в подмосковном городе Рошаль взбудоражила интенетсообщество. В местную больницу была доставлена 37-летняя Ирина Москвитина. Женщина скончалась, не приходя в сознание, на ее теле были обнаружены многочисленные ссадины и следы побоев.

Когда полицейские оказались в ее квартире, нашли там наручники и следы крови. Оказалось, что мать женщины не редко сажала ее на цепь - в буквальном смысле слова. Неофициально в правоохранительных органах Рошаля рассказали, что поначалу всерьез подозревали мать умершей в убийстве дочери. Ирина была в разводе и поэтому вернулась жить к матери. Соседи не раз слышали в их квартиры крики, скандалы и грохот.

Но мать погибшей объяснила, что дочь — законченная наркоманка, - рассказали следователи. Денег на лечение у них не было, и поэтому они использовали наручники по обоюдному согласию, чтобы девушке не сорваться во время ломок. Сейчас следственные органы проводят экспертизу, которая должна определить причину смерти. По предварительным данным, повреждений внутренних органов не было, поэтому вряд ли она могла умереть от побоев. И свежих наркотиков в крови не обнаружено, так что и о передозировке речи тоже не идет.

Не исключено, что умерла она, от остановки сердца во время ломки, пишет «Комсомольская правда».