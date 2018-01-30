В Киеве может произойти переворот с кровопролитием, считает местный журналист

Украинский журналист, общественный деятель Юрий Кот считает, что в стране готовится очередной государственный переворот. И серьезных столкновений и кровопролития не избежать. В Киеве была организована «национальная дружина», которая не только навела панику среди местных жителей, но и испугала самого президента, считает Юрий Кот.

Такой организации официально не существует, она не подчиняются Петру Порошенко. 600 человек приняли присягу и назвали себя «дружинниками». Это очередной ход для свержения имеющейся власти, - уверен украинский журналист. Как пишет vladtime, провозглашенные дружинники – дело рук Арсена Авакова. И это сигнал для США, что они готовы развязать войну с Россией.

«Они маякуют Америке, что если Порошенко не готов выполнять, а он не готов выполнять приказы по развязыванию войны с Россией, то есть сила, которая способна на это…», - комментирует ситуацию Юрий Кот.