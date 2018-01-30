МЧС выпустило предупреждение для жителей Подмосковья

Вечером во вторник, 30 января, сотрудники МЧС выпустили предупреждение для жителей и гостей Подмосковья. В ближайшие часы в Московской области ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону отметили, что такая погода будет наблюдаться на территории Подмосковья до утра среды. Предполагается, что снег обрушится на область через 1-3 часа, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Людям советуют пересесть на общественный транспорт, а личные автомобили оставить дома. Пешеходам советуют не подходить близко к деревьям, а также рекламным конструкциям.