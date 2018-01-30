Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала тех, кто попал в «кремлевский список» настоящими патриотами России, которые оказались там именно потому, что эффективно действуют в интересах России, которые работают не покладая рук на благо своей страны и предположила, что в этом списке хотели бы оказаться миллионы россиян.

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"В каком-то смысле, этот список можно назвать "патриотическим". В него, я уверена, захотели бы вписать себя миллионы россиян, разделяющих позицию руководства страны о недопустимости внешнего диктата, попыток давления на Россию, сдерживания ее экономического развития, растущего политического влияния в мире", — рассказала спикер Совфеда журналистам РИА Новости.

Кроме того, Матвиенко считает, что можно было бы запустить в Сети он-лайн флешмоб под названием "Присоединись к патриотическому списку". «Мне кажется, это бы имело успех", — считает политик.