В Госдуме рекомендуют не лишать водителей прав за нарушение некоторых правил

Первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству предложил не лишать прав водителей, которые не пропускают пешеходов и нарушают ПДД в ходе поворотов налево и разворотах.

Вячеслав Лысаков в рамках пресс-конференции "Новые законодательные инициативы в области дорожной безопасности" отметил, что иногда при повороте на разворот налево разметка не видна и знаки противоречат разметке. Политик убежден, что не следует делать из этого "лишенческую" статью, передает РИА "Новости".

По мнению парламентария, в качестве компромисса в данном вопросе власти следует ввести штрафы за подобное правонарушение.