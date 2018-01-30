Во вторник, 30 января, стало известно, что в Москве существенно увеличилось количество многодетных семей. Об этом сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

Согласно последней информации, по сравнению с показателями 2010 года число многодетных семей в городе выросло в два раза. В настоящий момент их количество достигает 130,8 тысячи, передает Агентство городских новостей "Москва". Петросян подчеркнул, что в настоящий момент в таких семьях воспитываются не менее 330 тысяч детей.

Отмечается также, что каждый год в России не менее десяти тысяч несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей получают целый ряд услуг в сферах питания и организации досуга.