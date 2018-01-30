Психика детей не готова к общению в Сети, врачи требуют закрыть приложение FB

Американские врачи направили открытое письмо на имя основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Они потребовали от руководства закрыть приложение Messenger Kids, выпущенное компанией для детей моложе 13 лет.

По мнению специалистов, детская психика не готова к общению в социальных сетях, которое может негативно сказывается на развитии ребенка. А конфликты и ссоры в интернете, которые возникают из-за того, что дети на понимают всех особенностей сетевого общения, могут привести к развитию депрессий, пишут РИА Новости Эксперты также отмечают, что у детей нет понимания приватности в Интернете — они могут не осознавать что можно, а что нельзя публиковать в сети, а так же не понимают технических особенностей – например, не знают, кто именно имеет доступ к их фотографиям, диалогам и видео.