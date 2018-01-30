Под Псковом перевернулся рейсовый автобус с туристами из Петербурга

В аварию под Псковом в понедельник, 29 января, попали туристы из Санкт-Петербурга, направлявшиеся на автобусе в Литву. По данным псковской ГИБДД, 57-летний водитель автобуса MAN, принадлежащий европейской сети международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines, слишком сильно разогнался и на крутом повороте не справился с управлением.

В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 29-летняя стюардесса. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. У пассажиров - легкие порезы и ушибы. Медики оказали им помощь на месте. Всего в автобусе находилось 19 пассажиров.

По данным МЧС, ДТП произошло в районе деревни Тележники Островского района. Для ликвидации аварии привлекались три единицы техники спасателей и восемь человек. В Даугавпилс всех пассажиров доставил подменный автобус транспортной организации. Все пассажиры были застрахованы.