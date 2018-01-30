Артемий Лебедев: 5 категорий сотрудников, которые могут принести вред бизнесу

Артемий Лебедев раскрыл секрет успешного бизнеса, рассказав о том, каких сотрудников лучше никогда не брать на работу в компанию. В своем Telegram-канале он назвал пять категорий работников, которые могут принести только вред бизнесу.

Ну, во-первых, «те, кто не умеет работать». И тут все понятно, действуя по принципу «хороший человек – это не профессия», нужно брать не работу не того, кто тебе приятен, а того, кто показывает большие профессиональные навыки.

Во-вторых, не стоит брать на работу «борцов за справедливость», хлопот не оберешься. А значит сотрудников, подписывающих петиции, участвующих в профсоюзах, «защищая слабых», нужно увольнять и «не подпускать к себе на километр».

Третья категория на увольнение – «фанаты». Лебедев считает, что «фанаты» также являются наиболее плохими работниками, излишне увлекаясь предметом деятельности.

Затем идут «блатные» и «порекомендованные». Дизайнер не советует оформлять на работу друзей и родственников. Если у друга или старого клиента выросла дочь, увлекающаяся дизайном, то брать её к себе нет никакого смысла.

Кроме того, как известно господин Лебедев славится тем, что увольняет работников, которые позволили себе рассказать об уровне зарплат. Он считает, что так намного проще управлять творческим коллективом. А значит есть еще одна категория сотрудников на увольнение, про которых забыл написать в социальной сети глава дизайнерского агентства – это болтливые работники.