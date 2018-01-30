В Керчи вандалы вновь повредили Вечный огонь

В Керчи вандалы вновь повредили часть Вечного огня, расположенного на главной площади. Неизвестные откололи бронзовые цифры на мемориале, обозначающие год проведения Эльтигенской операции по высадке десанта – 1943.

По словам заместителя главы администрации города Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА, коммунальные службы занимаются восстановлением мемориала и ко Дню защитника Отечества Вечный огонь обретет первоначальный вид, пишут "Аргументы недели - Крым".

Он отметил, что акты вандализма происходят по всему городу, поэтому сейчас ставят камеры видеонаблюдения. Они уже установлены на новых детских площадках, в планах – мемориалы и общественные места.

«Чтобы мы, по крайней мере, знали, кто это делает. В прошлом году выделили 1 миллион 50 тысяч рублей на проект «Безопасный город». Однако техническое задание до сих пор не разработано московскими специалистами. Без него мы не можем приступить к реализации проекта», – цитирует его РИА «Новый День».

Напомним, в марте 2017 года вандалы откололи гранитную плиту с облицовки и угловую часть памятника. Тогда власти спешно реставрировали мемориал ко Дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.