В Екатеринбурге хотят возобновить расследование гибели группы Дятлова

Вопрос о возобновлении расследования уголовного дела о гибели в 1959 году в горах Северного Урала группы туристов под руководством Игоря Дятлова будет обсуждаться на ежегодной дятловской конференции.

Бывший прокурор-криминалист, а сейчас адвокат Леонид Прошкин снова собирает доверенности от родственников погибших. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Конференция состоится в Екатеринбурге 2 февраля. В этот день произошла трагедия. На восточном склоне горы Холатчахль в 1959 году при необъяснимых обстоятельствах погибла группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова.

Как сообщалось ранее, информация о гибели группы туристов на перевале Дятлова строго засекречена. Об этом заявил член Совета Федерации Эдуард Россель. В разговоре с РИА Новости бывший руководитель Свердловской области отметил, что документы, проливающие свет на загадочный инцидент, находятся в ведении федеральной власти. Соответственно только она может открыть доступ к материалам для широкой общественности.