Анатолий Литовченко выполнил наказы избирателей

С 2016 года депутат Государственной думы Анатолий Литовченко получает и исполняет наказы своих избирателей. Многие из просьб южноуральцев касаются качества ремонта дорожного покрытия.

За это время ремонтные работы были проведены сразу на нескольких дорогах Южного Урала. Сделали улицу Пограничную Ленинского района, и теперь родители спокойно отводят детей в детские сады и школы. Работы провел «Южуралмост».

Отремонтировали улицу Агалакова, здесь в этом году доделают тротуары и освещение. Провели ремонт главной улицы в Коркино - Цвиллинга. Сумма составила 17 миллионов рублей. Отремонтировали улицу Московскую в Южноуральске, улицу 30 лет ВЛКСМ в Увельском районе, улицу Коркинская в Копейске, дороги микрорайона Северный и многиедругие.

- Развитие городов и районов невозможно представить без дорог, - отметил депутат Госдумы Анатолий Литовченко. - От их качества зависит реализация перспективных проектов, развитие бизнеса, но, прежде всего, социальное благополучие южноуральцев. Дороги – это жизнь.

Парламентарий уточнил, что продолжает принимать наказы южноуральцев.