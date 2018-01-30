В Москве работает онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт

Путеводитель по скидкам для владельцев социальных карт появился на официальном портале мэра и правительства Москвы. В список попали более пяти тысяч адресов магазинов, аптек, кафе, турфирм и других учреждений.

На сегодняшний день социальными картами пользуются более 4,5 миллиона человек. Размер предлагаемой скидки для них варьируется от 1 до 10%. Можно выделить необходимую сферу деятельности компании-партнера, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В подразделе "Льготы и услуги" доступна информация о преимуществах карты. Это бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте, социальное такси, жилищные субсидии и другое.