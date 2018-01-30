Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»

Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", в который вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов. Эксперты советуют избавляться от российских облигаций

При этом в самом Минфине уже уточнили, что на фигурантов данного доклада не распространяются какие-либо ограничения. Этот список не является санкционным.

В так называемый кремлевский доклад Минфин США включил, в частности, руководство администрации президента РФ (Антона Вайно, Алексея Громова, Сергея Кириенко, Дмитрия Пескова, Владислава Суркова).

Также в списке есть такие политики и главы корпораций, как Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин и Александр Бортников, сообщает URA.RU.

Среди фигурантов "списка олигархов" — миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин.

"Министерство финансов в секретной части этого доклада предоставляет дополнительную информацию. В эту секретную часть могут быть включены лица, которых нет в несекретном докладе", — говорится в документе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает так называемый "кремлевский доклад" США попыткой оказать влияние на выборы российского президента.